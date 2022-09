Una IA vince il primo premio in un concorso d’arte: artisti “umani” in rivolta per l’assegnazione del premio (Di lunedì 5 settembre 2022) L’opera si chiama “Théâtre D’opéra Spatial” e si é aggiudicata il primo premio in un concorso d’arte statunitense, il “Colorado State Fair” dello stato del Colorado. Ed essendo stata generata da un’intelligenza artificiale, a molti artisti partecipanti la decisione della giuria proprio non é andata giù. Ecco cos’è successo. L’opera “Théâtre D’opéra Spatial” è stata composta con l’ausilio del software AI Midjourney – ComputerMagazine.it“Sapevo che avrei generato delle controversie con la mia opera”, ha dichiarato Jason Allen, che al concorso artistico “Colorado State Fair” tenutosi nello Stato del Colorado negli USA ha inviato un’opera generata da un’intelligenza artificiale. Alla quale, poi, la giuria ha deciso di riservare il primo ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 5 settembre 2022) L’opera si chiama “Théâtre D’opéra Spatial” e si é aggiudicata ilin unstatunitense, il “Colorado State Fair” dello stato del Colorado. Ed essendo stata generata da un’intelligenza artificiale, a moltipartecipanti la decisione della giuria proprio non é andata giù. Ecco cos’è successo. L’opera “Théâtre D’opéra Spatial” è stata composta con l’ausilio del software AI Midjourney – ComputerMagazine.it“Sapevo che avrei generato delle controversie con la mia opera”, ha dichiarato Jason Allen, che alco “Colorado State Fair” tenutosi nello Stato del Colorado negli USA ha inviato un’opera generata da un’intelligenza artificiale. Alla quale, poi, la giuria ha deciso di riservare il...

