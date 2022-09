Ultime Notizie Roma del 05-09-2022 ore 15:10 (Di lunedì 5 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale lunedì 5 settembre Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno a partire da questa mattina la centrale nucleare di zaporizhia occupata dalla Russia opera con il rischio di Viola delle norme di sicurezza antincendio il radiazioni lo riporta l’operatore Ucraina sul canale telegram Al momento resta in funzione solo la testa unità elettrica che fornisce elettricità al sistema energetico e soddisfa le esigenze della centrale nucleare intanto e Mosca il presidente russo Vladimir Putin ha detto di ammirare il coraggio dei cittadini dumbass che difendono il loro Repubblica Aggiungendo che si combattono meglio di un esercito professionale la tragedia nel donbass ha detto il numero uno del Cremlino è il risultato dell’attività del regime nazionalista neonazista 2014 ha preso il potere con la forza Chi è che poi ha dato il via alle ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 settembre 2022)dailynews radiogiornale lunedì 5 settembre Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno a partire da questa mattina la centrale nucleare di zaporizhia occupata dalla Russia opera con il rischio di Viola delle norme di sicurezza antincendio il radiazioni lo riporta l’operatore Ucraina sul canale telegram Al momento resta in funzione solo la testa unità elettrica che fornisce elettricità al sistema energetico e soddisfa le esigenze della centrale nucleare intanto e Mosca il presidente russo Vladimir Putin ha detto di ammirare il coraggio dei cittadini dumbass che difendono il loro Repubblica Aggiungendo che si combattono meglio di un esercito professionale la tragedia nel donbass ha detto il numero uno del Cremlino è il risultato dell’attività del regime nazionalista neonazista 2014 ha preso il potere con la forza Chi è che poi ha dato il via alle ...

Corriere : Brunetta: «Non mi candido, decisione non facile, dolorosa. Torno a fare il professore» - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - VesuvioLive : “Vesuvio erutta, Napoli è distrutta”: il becero coro da stadio diventa una hit su Spotify - iconanews : Uragano Danielle prosegue verso l'Europa: traiettoria prevista e ultime novità - News24_it : Coronavirus ultime notizie 5 settembre 2022 Studio Usa conferma sicurezza dei vaccini per i bambini sotto i 5 anni di età -