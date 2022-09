Serie A, Napoli: cosa riserverà questa stagione ? (Di lunedì 5 settembre 2022) Il nuovo Napoli di Luciano Spalletti dopo cinque giornate di campionato si ritrova con 11 punti in classifica anche grazie all”ultima vittoria contro la Lazio per 2-1. Dopo le ultime due partite contro Fiorentina e Lecce poco convincenti visto i due pareggi gli azzurri si sono riscattati con una buona prova contro un avversario difficile come i biancocelesti dell’ex Sarri. Con 12 gol fatti e 4 subiti il Napoli si conferma per adesso il miglior attacco. Napoli, giudizio al mercato In questo mercato il Napoli ha rivoluzionato la rosa con gli addii e gli arrivi di molti giocatori. Sono andati via giocatori importanti come Insigne, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz sostituiti da giovani come Kvaratskhelia, Raspadori, Kim e Ndombele. Da non dimentare gli arrivi di Oliveira, Sirigu, Ostigard e Simeone per sostituire il ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 5 settembre 2022) Il nuovodi Luciano Spalletti dopo cinque giornate di campionato si ritrova con 11 punti in classifica anche grazie all”ultima vittoria contro la Lazio per 2-1. Dopo le ultime due partite contro Fiorentina e Lecce poco convincenti visto i due pareggi gli azzurri si sono riscattati con una buona prova contro un avversario difficile come i biancocelesti dell’ex Sarri. Con 12 gol fatti e 4 subiti ilsi conferma per adesso il miglior attacco., giudizio al mercato In questo mercato ilha rivoluzionato la rosa con gli addii e gli arrivi di molti giocatori. Sono andati via giocatori importanti come Insigne, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz sostituiti da giovani come Kvaratskhelia, Raspadori, Kim e Ndombele. Da non dimentare gli arrivi di Oliveira, Sirigu, Ostigard e Simeone per sostituire il ...

OptaPaolo : 5 - Khvicha Kvaratskhelia è stato coinvolto in cinque gol in Serie A, più di ogni altro giocatore nelle prime quatt… - gippu1 : In #AtalantaTorino Teun Koopmeiners diventa il primo olandese a segnare una tripletta in Serie A dai tempi di un ce… - sscnapoli : ?? Anticipi e posticipi dalla 6^ alla 16^ giornata di Serie A. ?? - sportli26181512 : Napoli, Zielinski festeggia la vittoria con la Lazio: messaggio social ai tifosi - PSGInMyBlood : RT @Luxgraph: Juve, contro il Psg fai salire il ritmo: serve una squadra più rock -