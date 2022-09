Sala e il Pd hanno in casa l'antisemitismo e la violenza (Di lunedì 5 settembre 2022) Non c'è giorno che da sinistra non si alzi qualcuno ad accusare un politico di centrodestra di essere antisemita. Salvo poi scoprire che un candidato del Pd benedetto dal segretario Enrico Letta, antisemita lo è davvero Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 settembre 2022) Non c'è giorno che da sinistra non si alzi qualcuno ad accusare un politico di centrodestra di essere antisemita. Salvo poi scoprire che un candidato del Pd benedetto dal segretario Enrico Letta, antisemita lo è davvero

matteorenzi : Una serata impressionate. Oltre mille persone hanno riempito la sala rossa. Entusiasmo, emozioni, sorrisi. E tanta… - la__misma__luna : Quando leggo sempre del gol di Acerbi in fuorigioco dove hanno fatto un errore arbitro e var pagando, ai fini della… - HSun_flowers : comunque mi sono imbarazzata io da casa quando hanno chiesto di Florence, non oso immaginare Harry Gemma e Chris che erano in sala - TwBeautiful : RT @Jessica_Zazza: Ma a Liam gliela hanno messa la ruotina nella cella per sgranchirsi le gambe? Oppure in mancanza di quella fanno venire… - betrayal : unico appunto: alcune rappresentazioni dei margini e le famose scene gore (qualcuno accanto a me ha lasciato la sal… -