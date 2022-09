Robotron, montagne russe a 53 mt di altezza su nave da crociera (Di lunedì 5 settembre 2022) Si chiama Robotron, un'emozionante attrazione che offrirà il brivido delle montagne russe oltre a un'esperienza musicale personalizzata. E' un braccio robotico all'avanguardia con una piattaforma ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) Si chiama, un'emozionante attrazione che offrirà il brivido delleoltre a un'esperienza musicale personalizzata. E' un braccio robotico all'avanguardia con una piattaforma ...

Affaritaliani : Robotron, montagne russe a 53 mt di altezza su nave da crociera - GianlucaUgolini : È evidente che l'umanità non sta andando nella giusta direzione... #MSC Crociere porta montagne russe di 53 metri s… - ItaliaNotizie24 : Montagne russe in crociera con il Robotron della nuova nave Msc Seascape di Redazione Italia Notizie 24… - ItaliaNotizie24 : Montagne russe in crociera con il Robotron della nuova nave Msc Seascape - lacittanews : Seascape è la nuova nave di MSC Crociere che debutterà a dicembre avendo un asso nella manica come nessun’altra nav… -