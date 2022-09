“Presto, correte”. L’allarme degli amici, poi la terribile scoperta sul 17enne: nessuno è riuscito a fare niente (Di lunedì 5 settembre 2022) Tragedia a Gorizia. Un ragazzo di 17enne ha perso la vita durante una nuotata nel fiume Isonzo. Il ragazzo si era buttato nel fiume per fare il bagno ma poco dopo non è più riemerso ed è subito partita la chiamata ai soccorsi. I vigili del fuoco hanno lavorato per ben tre ore prima di recuperare il suo cadavere, ora affidato alle autorità competenti, anche se è certo che si tratti di un incidente. Il 17enne si era tuffato per rinfrescarsi nel Parco Piuma di Gorizia ma per cause non ancora accertate non è più riemerso. Tragedia a Gorizia, 17enne annega nell’Isonzo La tragedia a Gorizia è accaduta poco prima delle 17 di domenica 4 settembre. Poco prima delle 17 una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Gorizia con il supporto dei sommozzatori del Nucleo Regionale di Soccorso Subacqueo Acquatico di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 settembre 2022) Tragedia a Gorizia. Un ragazzo diha perso la vita durante una nuotata nel fiume Isonzo. Il ragazzo si era buttato nel fiume peril bagno ma poco dopo non è più riemerso ed è subito partita la chiamata ai soccorsi. I vigili del fuoco hanno lavorato per ben tre ore prima di recuperare il suo cadavere, ora affidato alle autorità competenti, anche se è certo che si tratti di un incidente. Ilsi era tuffato per rinfrescarsi nel Parco Piuma di Gorizia ma per cause non ancora accertate non è più riemerso. Tragedia a Gorizia,annega nell’Isonzo La tragedia a Gorizia è accaduta poco prima delle 17 di domenica 4 settembre. Poco prima delle 17 una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Gorizia con il supporto dei sommozzatori del Nucleo Regionale di Soccorso Subacqueo Acquatico di ...

