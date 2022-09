Pallanuoto, Europei femminili 2022: un Setterosa non brillante ma vincente vola in semifinale (Di lunedì 5 settembre 2022) Il Setterosa centra la vittoria contro la Croazia negli Europei 2022 di Pallanuoto femminile, in corso a Spalato. Una partita non brillante contro le padrone di casa, con le ragazze del ct Silipo che di fatto vincono per inerzia, vista l’evidente superiorità tecnica e atletica. Diversi errori in attacco, soprattutto nelle scelte, in parte giustificabili forse proprio dalla mancanza di competitività della partita, anche se il commissario tecnico azzurro non si è mai risparmiato nel richiamare le sue all’attenzione. Ne esce un 16-8 in cui il Setterosa allunga solo nel finale, dopo aver lasciato in partita (almeno nella teoria, ma mai nella pratica, proprio per la superiorità azzurra) le avversarie fino al termine del terzo quarto (12-6). Setterosa atteso quindi ora ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Ilcentra la vittoria contro la Croazia neglidifemminile, in corso a Spalato. Una partita noncontro le padrone di casa, con le ragazze del ct Silipo che di fatto vincono per inerzia, vista l’evidente superiorità tecnica e atletica. Diversi errori in attacco, soprattutto nelle scelte, in parte giustificabili forse proprio dalla mancanza di competitività della partita, anche se il commissario tecnico azzurro non si è mai risparmiato nel richiamare le sue all’attenzione. Ne esce un 16-8 in cui ilallunga solo nel finale, dopo aver lasciato in partita (almeno nella teoria, ma mai nella pratica, proprio per la superiorità azzurra) le avversarie fino al termine del terzo quarto (12-6).atteso quindi ora ...

