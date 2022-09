In fiamme l’auto di Vincenzo Botta, presidente della Pro Loco: “camorra” (Di lunedì 5 settembre 2022) di Erika Noschese “E’ stato un attentato di matrice camorristica”. Non ha dubbi Vincenzo Botta, presidente della Pro Loco di Siano, vittima di un vero e proprio attentato che avrebbe messo a rischio la sua vita e quella di altre persone. Nella notte, infatti, ignoti avrebbero incendiato l’auto della figlia, con impianto Gpl. “La cattiveria nell’abisso dell’animo umano,mi sorprende sempre. Non diventerò mai così bravo da poterla comprendere, né così povero d’animo da imparare a farla. Nel pieno della notte, con una bottiglia contenente benzina è stata data alle fiamme l’auto di mia figlia, parcheggiata nel cortile di casa. l’auto comprata con i risparmi di enormi sacrifici lavorando a circa 1000 km da ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 5 settembre 2022) di Erika Noschese “E’ stato un attentato di matrice camorristica”. Non ha dubbiProdi Siano, vittima di un vero e proprio attentato che avrebbe messo a rischio la sua vita e quella di altre persone. Nella notte, infatti, ignoti avrebbero incendiatofiglia, con impianto Gpl. “La cattiveria nell’abisso dell’animo umano,mi sorprende sempre. Non diventerò mai così bravo da poterla comprendere, né così povero d’animo da imparare a farla. Nel pienonotte, con una bottiglia contenente benzina è stata data alledi mia figlia, parcheggiata nel cortile di casa.comprata con i risparmi di enormi sacrifici lavorando a circa 1000 km da ...

