Gas: chiusura in rialzo a 245 euro con effetto Nord Stream (Di lunedì 5 settembre 2022) Il prezzo del gas torna a salire con la decisione di lasciare chiuso il Nord Stream e con le nuove minacce di Mosca sul fronte dell'energia. Ad Amsterdam il prezzo conclude le contrattazioni a 245 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) Il prezzo del gas torna a salire con la decisione di lasciare chiuso ile con le nuove minacce di Mosca sul fronte dell'energia. Ad Amsterdam il prezzo conclude le contrattazioni a 245 ...

repubblica : Gas, rialzo record sul mercato europeo (+28%) dopo la chiusura del Nord Stream. Sale anche il petrolio - ricpuglisi : Dai, chiusura anticipata dei locali notturni per risparmiare su gas e luce, perché è ora che i giovani si sacrifich… - gparagone : A fronte di piccole e medie imprese che rischiano la chiusura, una partecipata di Stato come @eni fa sette miliardi… - lucabattanta : Gas, per la Germania a rischio la solidarietà europea. I titoli più a rischio secondo Equita Il Ftse Mib perde olt… - iconanews : Gas: chiusura in rialzo a 245 euro con effetto Nord Stream -