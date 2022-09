Elezioni: Conte, 'far cadere Draghi non era nostro obiettivo, lo avevo avvertito' (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - Far cadere il governo Draghi "non era nei nostri piani, non era tra i nostri obiettivi. Nei nostri piani c'era solo la volontà di un'interlocuzione sui nostri punti", visto "un autunno che si preannunciava non caldo ma caldissimo". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte ospite di 'Porta a Porta' nella puntata che andrà in onda questa sera. "Noi non abbiamo tolto la fiducia, noi Draghi lo abbiamo avvertito per tempo - prosegue - coerentemente con quel che avevamo sostenuto, gli abbiamo detto chiaramente che non avremmo votato la fiducia" a un provvedimento Contenente la norma sull'inceneritore a Roma, come già avvenuto "alla Camera" e in Cdm. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - Faril governo"non era nei nostri piani, non era tra i nostri obiettivi. Nei nostri piani c'era solo la volontà di un'interlocuzione sui nostri punti", visto "un autunno che si preannunciava non caldo ma caldissimo". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppeospite di 'Porta a Porta' nella puntata che andrà in onda questa sera. "Noi non abbiamo tolto la fiducia, noilo abbiamoper tempo - prosegue - coerentemente con quel che avevamo sostenuto, gli abbiamo detto chiaramente che non avremmo votato la fiducia" a un provvedimentonente la norma sull'inceneritore a Roma, come già avvenuto "alla Camera" e in Cdm.

petergomezblog : Elezioni, Conte: “Con questo vertice del Pd sarà molto improbabile dialogare dopo il voto” - DavidPuente : In che modo il @Mov5Stelle intende finanziare il riscatto gratuito della laurea? Nel programma non lo spiega Artic… - Linkiesta : #Conte punta sul populismo al quadrato, metà “lauriano” metà venezuelano, per tenersi a galla L’avvocato grillino… - Franco88386632 : RT @LaNotiziaTweet: Conte chiude al Pd che non molla l’agenda Draghi e smonta le proposte sfascia-conti del Centrodestra: “Il Movimento sar… - mimmomaiello : RT @fenice_risorta: X @GiuseppeConteIT e x tutto il @Mov5Stelle è tutto gratis, anzi regaleranno anche un set di pentole ?????? -