Calcio | Juve | Di Maria non convocato per Parigi | torna a disposizione Rabiot

tuttosport : #Juve, #Capello e il consiglio ad #Allegri: 'Si rimetta a lavorare per vincere, faccia meno il battutista' ??? - tuttosport : #Juve: come fermare #Messi, #Mbappé e #Neymar. La strategia di #Allegri ?? - Gazzetta_it : Meno gol ma più punti, #Allegri vede la sua Juve. E con #Chiesa e #Pogba... - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Juve, niente Di Maria contro il Psg: non recupera, fuori dai convocati #UCL #PsgJuve - sportli26181512 : Juve, niente Di Maria contro il Psg: non recupera, fuori dai convocati: Juve, niente Di Maria contro il Psg: non re… -

... di tutti i club JUVENTUS (terza maglia, ufficiale) Nella terza maglia per la stagione 2022/2023 tornano due colori che hanno caratterizzato la storia della, il rosa e il blu, per l'occasione ...Nella lista dei convocati per l'esordio in Champions contro il Psg non figura, a sorpresa, il nome di Angel Di Maria. L'asso argentino stamattina ha provato durante l'allenamento con i compagni ma non ...L'argentino non figura nell'elenco diramato da Max Allegri per la prima partita della fase a gironi di Champions League: salta la grande notte da ex al Parco dei Principi ...Torino, 5 set. – (Adnkronos) – Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di domani contro il Paris Saint Germain in Champions League. Spicca l’asse ...