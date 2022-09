Attentato all’ambasciata russa a Kabul | un kamikaze si fa esplodere | 8 morti e 15 feriti

(Di lunedì 5 settembre 2022) Sono almeno otto le persone uccise e 15 inell’. Lo ha riferito la tv satellitare al-Jazeera citando fonti della sicurezza della capitale afghana, da un anno di nuovo in mano ai Talebani, e precisando che testimoni sul posto parlano invece di “molte vittime”. Il ministero degli Esteri russo ha confermato l’: “Due nostri colleghi sononell’attacco alla nostra ambasciata – ha fatto sapere il dicastero, come riporta l’agenzia Dpa – Ci sono vittime anche tra i cittadini afghani”. “Il 5 settembre, alle 10.50 ora di, nei pressi dell’ingresso dell’ufficio consolare dell’ambasciata, un militante ha fattoun ordigno esplosivo”, hanno fatto sapere da ...

