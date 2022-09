Atalanta, è primo posto in classifica: 2-0 al Monza, Berlusconi a 0 punti (Di lunedì 5 settembre 2022) La capolista solitaria della Serie A è l'Atalanta. I bergamaschi di Gasperini vincono in casa del Monza, ultimissimo in classifica e ancora a zero, e volano a quota 13 punti, a +2 su Napoli e Milan. Nell'altro posticipo del quinto turno, la Salernitana viene raggiunta sul 2-2 in Zona Cesarini dalla Salernitana. La squadra di Berlusconi e Galliani (con mister Stroppa sempre più vicino all'esonero) parte bene ma a sbloccare la gara è la Dea nella ripresa col sostituto di Zapata e Muriel, il classe 2003 Hojlund. Bis poco dopo con l'autogol di Marlon, propiziato da Lookman. Cinque ko in altrettante giornate per Stroppa, il Monza resta l'unica squadra ancora a zero punti. Sfida ricca di emozioni all'Arechi di Salerno e risultato giusto tra due formazioni che si sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) La capolista solitaria della Serie A è l'. I bergamaschi di Gasperini vincono in casa del, ultimissimo ine ancora a zero, e volano a quota 13, a +2 su Napoli e Milan. Nell'altro posticipo del quinto turno, la Salernitana viene raggiunta sul 2-2 in Zona Cesarini dalla Salernitana. La squadra die Galliani (con mister Stroppa sempre più vicino all'esonero) parte bene ma a sbloccare la gara è la Dea nella ripresa col sostituto di Zapata e Muriel, il classe 2003 Hojlund. Bis poco dopo con l'autogol di Marlon, propiziato da Lookman. Cinque ko in altrettante giornate per Stroppa, ilresta l'unica squadra ancora a zero. Sfida ricca di emozioni all'Arechi di Salerno e risultato giusto tra due formazioni che si sono ...

gippu1 : Alla presenza in Serie A numero 490, a 64 anni 7 mesi e 12 giorni, per la prima volta in carriera Gian Piero Gasper… - DiMarzio : .@SerieA | #Pessina verso il primo 'derby del cuore' con l'@Atalanta_BC da capitano del @ACMonza ?? - sportli26181512 : Gasperini: 'Godiamoci il primato, proveremo a farlo durare. Hojlund? Futuro radioso': Atalanta, Gasperini: 'Godiamo… - Libero_official : Il classe 2003 #Hojlund e un autogol di Marlon regalano all'#Atalanta di #Gasperini il primo posto in classifica:… - GCRNPP1969 : Ma com'è successo che l'Atalanta si è ritrovata improvvisamente al primo posto? -