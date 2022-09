Allarme Napoli: Osimhen in dubbio per la gara col Liverpool (Di lunedì 5 settembre 2022) Victor Osimhen si blocca. Lo si legge sul sito ufficiale del Napoli che ha pubblicato il consueto report odierno sull’allenamento dei partenopei. Da capire, invece, le condizioni di Hirving Lozano che si è sottoposto ad ulteriori controlli radiografici: solo domani, nella conferenza stampa, si saprà se sarà disponibile per il Liverpool. La SSC Napoli scrive così sul sito: “Dopo il successo contro la Lazio all’Olimpico, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Liverpool in programma allo Stadio Maradona mercoledì alle ore 21 per la prima giornata di Champions League. La squadra dopo una prima fase di attivazione in palestra e in campo si è divisa in due gruppi: chi ha giocato sabato ha svolto lavoro di ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 5 settembre 2022) Victorsi blocca. Lo si legge sul sito ufficiale delche ha pubblicato il consueto report odierno sull’allenamento dei partenopei. Da capire, invece, le condizioni di Hirving Lozano che si è sottoposto ad ulteriori controlli radiografici: solo domani, nella conferenza stampa, si saprà se sarà disponibile per il. La SSCscrive così sul sito: “Dopo il successo contro la Lazio all’Olimpico, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro ilin programma allo Stadio Maradona mercoledì alle ore 21 per la prima giornata di Champions League. La squadra dopo una prima fase di attivazione in palestra e in campo si è divisa in due gruppi: chi ha giocato sabato ha svolto lavoro di ...

