5 settembre 1969 | buon compleanno Leonardo VIDEO

RobertoRegoli3 : poi patriarca di Venezia (1969), cardinale (1973) e sommo pontefice (26 agosto 1978), con il nome di Giovanni Paolo… - RickyBianchi0 : RT @Nandocamtv: Il 2 Settembre del 1945 Ho Chi Minh proclama l'indipendenza del Vietnam. Si apre la guerra con la Francia e poi con gli USA… - dna67 : Ho Chi Minh +3 settembre 1969. Prima di sconfiggere l'esercito invasore USA, aveva fatto il lavapiatti in una trat… - gbstoria : #accaddeoggi #3settembre 1969. Stati Uniti. L'American Sociological Association pubblica una dichiarazione pubblica… -

ArezzoNotizie

Il 51981 , solamente 41 anni fa, il Parlamento italiano abrogava l'odiosa legge sul cosiddetto ... Sentenza confermata in Cassazione nelche condannò anche i sette complici dell'uomo a ...... Carlo Maria Martini entra nell a Compagnia di Gesù il 25del 1944. A soli diciassette ... E poi rettore dalal 1978. In quello stesso anno viene nominato rettore della Pontificia ... Santo Spirito: i figuranti della Giostra di settembre. Nomi e albi d'oro del quartiere In Italia viene abolito il matrimonio riparatore, che annullava gli effetti penali di uno stupro qualora la vittima avesse acconsentito a sposare il suo assalitore, a Goodwood in Inghilterra Giuseppe ...La cerimonia presieduta da papa Francesco alla presenza di 400 cardinali e di vescovi fra cui Moraglia, Marangoni e Pizzioli. Nel pubblico presente anche Mattarella e Zaia ...