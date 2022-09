Us Open 2022, Sinner agli ottavi di finale: battuto Nakashima in rimonta (Di domenica 4 settembre 2022) Jannik Sinner supera brillantemente l’ostacolo rappresentato da Brandon Nakashima e accede così agli ottavi di finale degli Us Open 2022. Una vittoria che arriva in rimonta in tre ore di match: 3-6 6-4 6-1 6-2 il risultato finale. L’altoatesino parte aggressivo alla risposta guadagnandosi tre palle break, ma si trova in difficoltà nel primo turno in battuta, dove rimonta da 15-40 tenendo il servizio. Nel sesto game, però, Nakashima realizza il break decisivo e si aggiudica il set. IL TABELLONE Lo statunitense trova coraggio, e Sinner ha bisogno di tenere alta la concentrazione: i primi tre game terminano ai vantaggio, e nel quarto arriva la mazzata per Nakashima, che ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Janniksupera brillantemente l’ostacolo rappresentato da Brandone accede cosìdidegli Us. Una vittoria che arriva inin tre ore di match: 3-6 6-4 6-1 6-2 il risultato. L’altoatesino parte aggressivo alla risposta guadagnandosi tre palle break, ma si trova in difficoltà nel primo turno in battuta, doveda 15-40 tenendo il servizio. Nel sesto game, però,realizza il break decisivo e si aggiudica il set. IL TABELLONE Lo statunitense trova coraggio, eha bisogno di tenere alta la concentrazione: i primi tre game terminano ai vantaggio, e nel quarto arriva la mazzata per, che ...

ilpost : È stata la sorella minore di Venus, un esempio per gli afroamericani, un'icona femminista e probabilmente la più gr… - Eurosport_IT : In bocca al lupo per la tua nuova vita, Serena! ?? Leggi le dichiarazioni: - Eurosport_IT : Vittoria in rimonta per Sinner, che dopo aver perso il primo set, demolisce Nakashima e vola agli Ottavi ??… - K274863601 : RT @Bera49164308: #ChildResQue ?? 3 settembre 2022 ?? ??ATTACCO ALLA VERITA’?? ?? #Enrico_Mentana e #Open, i #fact_checkers famosi, bollano… - sportface2016 : #USOpen2022, #Sinner vola agli ottavi di finale: battuto #Nakashima in rimonta nel terzo turno -