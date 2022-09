Uomini e Donne, le tre troniste che hanno fatto la storia del programma (Di domenica 4 settembre 2022) Chi sono state le tre troniste più seguite e amate della storia di Uomini e Donne? Stando alle risposte del pubblico, le “indimenticabili” tra sono: Paola Frizziero, che dopo essere stata rifiutata dalla sua scelta Carmine si è ritirata a vita privata, sposandosi e avendo un figlio; Serena Enardu, che fece sognare tutti con la storia d’amore con Giovanni Conversano e di recente è stata protagonista del GF Vip 5; Teresanna Pugliese, il cui trono è stato unico in quanto è stata corteggiatrice sia prima che dopo, quando è andata a riprendersi la non scelta Francesco Monte, che nel frattempo era salito sul trono. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, dame e cavalieri vengono pagati? La verità sul contratto ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 4 settembre 2022) Chi sono state le trepiù seguite e amate delladi? Stando alle risposte del pubblico, le “indimenticabili” tra sono: Paola Frizziero, che dopo essere stata rifiutata dalla sua scelta Carmine si è ritirata a vita privata, sposandosi e avendo un figlio; Serena Enardu, che fece sognare tutti con lad’amore con Giovanni Conversano e di recente è stata protagonista del GF Vip 5; Teresanna Pugliese, il cui trono è stato unico in quanto è stata corteggiatrice sia prima che dopo, quando è andata a riprendersi la non scelta Francesco Monte, che nel frattempo era salito sul trono. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, dame e cavalieri vengono pagati? La verità sul contratto ...

