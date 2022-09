´Tutti capiscono che non possono giocare tutte le partite´ – Galtier spiega l’assenza di Neymar (Di domenica 4 settembre 2022) Sito inglese: Il boss del Paris Saint-Germain Christophe Galtier afferma che le persone non dovrebbero leggere troppo su Neymar che non ha iniziato la vittoria per 3-0 della Ligue 1 sul Nantes. Il nazionale brasiliano era in forma sensazionale all’inizio della stagione 2022-23, segnando sette gol in cinque presenze prima della partita di sabato allo Stade de la Beaujoire. Tuttavia, ha assistito dalla panchina dei sostituti mentre Kylian Mbappe ha portato i campioni della Ligue 1 2-0 su entrambi i lati di un cartellino rosso per l’esterno del Nantes Fabio, con Neymar introdotto al posto di Mbappe nel secondo tempo. Nuno Mendes ha aggiunto un terzo dopo che il tiro di Neymar era stato cannoneggiato dal palo quando il PSG ha collezionato 24 gol dopo le prime sei partite. Ciò ha eguagliato il record di gol ... Leggi su justcalcio (Di domenica 4 settembre 2022) Sito inglese: Il boss del Paris Saint-Germain Christopheafferma che le persone non dovrebbero leggere troppo suche non ha iniziato la vittoria per 3-0 della Ligue 1 sul Nantes. Il nazionale brasiliano era in forma sensazionale all’inizio della stagione 2022-23, segnando sette gol in cinque presenze prima della partita di sabato allo Stade de la Beaujoire. Tuttavia, ha assistito dalla panchina dei sostituti mentre Kylian Mbappe ha portato i campioni della Ligue 1 2-0 su entrambi i lati di un cartellino rosso per l’esterno del Nantes Fabio, conintrodotto al posto di Mbappe nel secondo tempo. Nuno Mendes ha aggiunto un terzo dopo che il tiro diera stato cannoneggiato dal palo quando il PSG ha collezionato 24 gol dopo le prime sei partite. Ciò ha eguagliato il record di gol ...

nocchi_rita : RT @Kdl42395630: “Alcuni di noi,si isolano per ricaricasi. Non tutti lo capiscono”… - lunaemary : RT @Kdl42395630: “Alcuni di noi,si isolano per ricaricasi. Non tutti lo capiscono”… - lauraajus : RT @Kdl42395630: “Alcuni di noi,si isolano per ricaricasi. Non tutti lo capiscono”… - uSsissb8v7njO2S : RT @Kdl42395630: “Alcuni di noi,si isolano per ricaricasi. Non tutti lo capiscono”… - rmont72 : RT @Kdl42395630: “Alcuni di noi,si isolano per ricaricasi. Non tutti lo capiscono”… -