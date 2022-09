“Non ci credo, sono identiche!”. Manuel Bortuzzo, la fidanzata la combina grossa: “Copia Lulù” (Di domenica 4 settembre 2022) La fidanzata di Manuel Bortuzzo Copia Lulù Selassié. La storia tra l’ex nuotatore azzurro e la principessina ha fatto parlare parecchio. I due si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip e hanno dato vita ad una delle relazioni più chiacchierate. Diverse persone, compresa l’opinionista Sonia Bruganelli, si sono espresse contro il rapporto. Ma i due sono andati avanti e, tra alti e bassi, hanno lasciato insieme il reality. Il ritorno alla vita di tutti i giorni, tuttavia, ha lasciato il segno e Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono lasciati. Poco dopo l’ex gieffino si è mostrato in compagnia di una nuova ragazza. La sua nuova fidanzata è la tiktoker ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 4 settembre 2022) LadiSelassié. La storia tra l’ex nuotatore azzurro e la principessina ha fatto parlare parecchio. I due siconosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip e hanno dato vita ad una delle relazioni più chiacchierate. Diverse persone, compresa l’opinionista Sonia Bruganelli, siespresse contro il rapporto. Ma i dueandati avanti e, tra alti e bassi, hanno lasciato insieme il reality. Il ritorno alla vita di tutti i giorni, tuttavia, ha lasciato il segno eSelassié silasciati. Poco dopo l’ex gieffino si è mostrato in compagnia di una nuova ragazza. La sua nuovaè la tiktoker ...

