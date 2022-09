MotoGP, quando la prossima gara: GP Aragon 2022. Programma, orari, tv, calendario completo (Di domenica 4 settembre 2022) Archiviata la gara di Misano, la MotoGP si prende una settimana di pausa prima di affrontare quello che sarà un autentico tour de force. Infatti nel weekend del 16-18 settembre si tornerà, per la terza volta in questo 2022, in Spagna. Nella penisola iberica è in Programma il Gran Premio di Aragon. Dopodiché, il Motomondiale dovrà fare armi e bagagli in fretta e furia per trasferirsi in Estremo Oriente, dove rimarrà sino all’autunno inoltrato. Si correrà ad Alcañiz, nella cosiddetta MotorLand Aragòn, una pista moderna, al tempo stesso tecnica e veloce. L’impianto è edificato in un contesto molto particolare, essendo ubicato in altura e in una zona ancora piuttosto rurale. Non a caso qui, spesso e volentieri, le temperature sono piuttosto basse rispetto alle abitudini. Anzi, nel 2020, ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Archiviata ladi Misano, lasi prende una settimana di pausa prima di affrontare quello che sarà un autentico tour de force. Infatti nel weekend del 16-18 settembre si tornerà, per la terza volta in questo, in Spagna. Nella penisola iberica è inil Gran Premio di. Dopodiché, il Motomondiale dovrà fare armi e bagagli in fretta e furia per trasferirsi in Estremo Oriente, dove rimarrà sino all’autunno inoltrato. Si correrà ad Alcañiz, nella cosiddetta MotorLand Aragòn, una pista moderna, al tempo stesso tecnica e veloce. L’impianto è edificato in un contesto molto particolare, essendo ubicato in altura e in una zona ancora piuttosto rurale. Non a caso qui, spesso e volentieri, le temperature sono piuttosto basse rispetto alle abitudini. Anzi, nel 2020, ...

