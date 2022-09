Impegni dei docenti fino all’inizio delle lezioni: solo attività programmate, no semplice presenza a scuola (Di domenica 4 settembre 2022) Dall’inizio dell’anno scolastico fino al primo giorno di lezione i docenti partecipano alle attività programmate nel piano annuale, predisposto dal Dirigente scolastico e deliberato dal Collegio docenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 4 settembre 2022) Ddell’anno scolasticoal primo giorno di lezione ipartecipano allenel piano annuale, predisposto dal Dirigente scolastico e deliberato dal Collegio. L'articolo .

