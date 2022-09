Giada De Blanck | la trasformazione negli anni | eccola!

Quello che mi spaventa di più è stare lontana da mia figliaper così tanto tempo. So a cosa ... Patrizia Dedopo il GF Vip: "Non vivo più" Le condizioni per il suo ritorno all'interno della ...Gossip Patrizia eDe: che rapporto hanno madre e figlia e quella[...] I rapporti tra le due non sono sempre stati eccelsi, ma un amore profondo le lega fin dall [...] Il nuovo Walter ...La fantastica Patrizia De Blanck recentemente ha rilasciato una lunga intervista a Mio, nella quale racconta del suo possibile ritorno al Grande Fratello ...In vista di quello che ormai sembra un ingresso certo al Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck ha rilasciato una lunga intervista a Mio in cui ha ...