Finlandia, al via la riforma del congedo parentale: 160 giorni a entrambi i genitori (Di domenica 4 settembre 2022) Da oggi, 4 settembre, in Finlandia entra in vigore il nuovo sistema di congedo parentale. La riforma prevede 160 giorni per entrambi i genitori e la possibilità di trasferirne 63 al partner o a chi si prende cura del figlio/a. Il genitore in stato di gravidanza ha diritto anche a ulteriori 40 giorni di indennità di gravidanza prima dell'inizio del pagamento dell'assegno parentale. L'obiettivo principale è quello del raggiungimento di una maggiore parità di genere, affinché il carico derivante dai figli non pesi solo sul partner donna. E questo passa attraverso i tre macro obiettivi che il Paese si prefigge: il rafforzamento della non discriminazione, l'uguaglianza nella vita lavorativa e la riduzione della disparità salariale.

