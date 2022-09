Estrazione Million Day di oggi | 4 settembre 2022 | i numeri vincenti di domenica

(Di domenica 4 settembre 2022)Day: iin diretta live, alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’deidelDay, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’. TPI segue tutte le estrazioniDay in tempo reale. Di seguito quella di4 ...

infoitestero : Million Day e Million Day Extra, l'estrazione di domenica 4 settembre 2022 - leggoit : Million Day e Million Day Extra, l'estrazione di domenica 4 settembre 2022: i numeri vincenti - EEstrazioni : #MillionDay ed #ExtraMillionDay estrazione numeri vincenti di oggi 3 agosto 2022 - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #MillionDayArchivioeultimeestrazioni #Estrazioni Estrazione Million Day di sabato 3 settembre… - CorriereUmbria : I numeri vincenti di Million Day #MillionDay -

Come dice lo stesso nome del gioco "Day", viene effettuata unaal giorno ; più precisamente alle ore 19.00 , dal lunedì alla domenica. In virtù di ciò, per poter partecipare all'...Attenzione che è cambiato anche l'orario di, che non è più ogni giorno alle 19 ma alle 20.30 . I numeri vincenti di oggi . MillionDAY: 9 28 38 42 51. Extra: 11 16 29 36 37. Qui l'...Million Day, di seguito i cinque numeri estratti relativi a domenica 4 settembre. Il gioco a premi mette in palio massimo 1 milione di euro.Avanti tutta, la caccia al colpo da un milione di euro prosegue. Exploit possibile anche "scommettendo" solo un euro. Million Day e Million Day Extra, ...