Elezioni: Salvini, 'numeri dicono che sanzioni non funzionano, ora Ue dia i soldi necessari' (Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set (Adnkronos) - "Con le sanzioni contro la Russia, ci spiegavamo già a febbraio e io mi sono fidato, li mettiamo in ginocchio. Sono passati 7 mesi e i numeri del Fondo monetario internazionale dicono che il risultato è il contrario: la Russia vende, esporta e guadagna come non mai e chi ci sta rimettendo? Voi. Non perché me lo dice Putin, ma perché sono pagato dai cittadini italiano dico ci avete chiesto le sanzioni? Bene, adesso l'Europa dia i soldi necessari per non chiudere le aziende e non perdere il lavoro". Lo ha detto Matteo Salvini, a Salò, in un comizio postato su Facebook. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set (Adnkronos) - "Con lecontro la Russia, ci spiegavamo già a febbraio e io mi sono fidato, li mettiamo in ginocchio. Sono passati 7 mesi e idel Fondo monetario internazionaleche il risultato è il contrario: la Russia vende, esporta e guadagna come non mai e chi ci sta rimettendo? Voi. Non perché me lo dice Putin, ma perché sono pagato dai cittadini italiano dico ci avete chiesto le? Bene, adesso l'Europa dia iper non chiudere le aziende e non perdere il lavoro". Lo ha detto Matteo, a Salò, in un comizio postato su Facebook.

