Aumenta ancora il vantaggio del Centrodestra sul Csx Tonfo del Pd, calano Calenda-Renzi, crescono i 5 Stelle (Di domenica 4 settembre 2022) Cresce ancora il vantaggio del Centrodestra sulla coalizione a guida Partito Democratico rispetto al sondaggio Lab21.01 presentato a La Piazza di Affaritaliani.it a Ceglie Messapica. Il Centrodestra sale al 48,1% (+0,1%) mentre il Centrosinistra arretra dello 0,7% al 31,4%, secondo la nuova... Segui su affaritaliani.it

