Zaniolo canta Grazie Roma con Venditti e De Gregori | “Tra due settimane rientro”

(Di sabato 3 settembre 2022) Non un concerto qualsiasi, come non lo è mai un evento che riguarda due mostri sacri delutorato italiano: quandocone Desul palco dell’Auditorium Parco Della Musica, però, il profumo dello stadio e della curva giallorossa si libra nell’aria. È quanto accaduto ieri sera, venerdì 2 settembre, in una delle tappe del tour congiunto nel quale Antonelloe Francesco Destanno portando sul palco i loro successi, la loro passione e la loro amicizia. A gran sorpresa è salito sul palco Nicolò, ancora con il tutore al braccio a seguito dell’infortunio. L’attaccante della, infatti, si è fatto male alla spalla sinistra dopo una ...

Nicolò'Grazie Roma' sul palco insieme a Antonello Venditti e Francesco De Gregori al concerto all'Auditorium Parco della Musica di Roma. L'attaccante giallorosso è salito sul palco con la ..."Bellissima serata" , ha scritto questa mattinasul proprio profilo Instagram. Un momento indimenticabile anche per mamma Francesca e papà Igor : "Un'altra emozione che ci hai fatto vivere, ...Zaniolo sul palco con Antonello Venditti e Francesco De Gregori canta Grazie Roma (video) - A.S. Roma - Ancora infortunato ed in attesa di tornare in campo con la maglia della Roma Nicolò Zaniolo ...