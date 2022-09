WWE | Dominik impazzisce a Clash at the Castle | attacca Rey Mysterio ed Edge

TSOWrestling : Dominik ha sbottato: attaccati Rey ed Edge a #WWECastle! #TSOW // #TSOS // #WWE - TSOWrestling : Botch nel promo di Rey Mysterio nell'ultimo episodio di #WWERaw! #TSOW // #TSOS // #WWE - ThatGalFlavia : RT @Zona_Wrestling: Rey Mysterio: 'La storyline di 'I'm your Papi' causò a Dominik molti problemi a scuola' - Zona_Wrestling : Rey Mysterio: 'La storyline di 'I'm your Papi' causò a Dominik molti problemi a scuola' -

Spazio Wrestling

La kermesse sara' ovviamente visibile sulNetwork. E Priest, ora in faida con Edge, Rey Mysterio e il figlio, ha parlato dei suoi avversari. 'Non posso far altro che ringraziare Rey, ha ...Infine, i Mysterios di Rey, fresco di ventesimo anniversario in, epotranno farsi valere contro gli infidi rappresentanti del Judgment Day di Finn Balor e Damian Priest che, liberatisi di ... WWE: Rey Mysterio svela che Dominik ha avuto problemi a scuola da piccolo per la storyline con Eddie Guerrero Clamoroso evento nel post match della sfida tag team tra Edge e Rey Mysterio contro il Judgment Day a Clash at the Castle. Dominik Mysterio, il giovane figlio di Rey Mysterio, ha attaccato con un ...Roman Reigns' Universal Championship run reached the two-year mark this week, and on Saturday, he'll be put to the test once again in the main event of Clash at the Castle in Cardiff, Wales. And for ...