Viaggi in Corea del Sud: cade l’obbligo di tampone prima della partenza (Di sabato 3 settembre 2022) Le ultime novità da conoscere sui . Tutte le informazioni utili. Tra gli allentamenti delle restrizioni sanitarie di Viaggio per la prevenzione dei contagi da Covid-19, arrivano delle novità importanti dalla Corea del Sud. La novità è l’eliminazione dell’obbligo di tampone negativo prima di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 3 settembre 2022) Le ultime novità da conoscere sui . Tutte le informazioni utili. Tra gli allentamenti delle restrizioni sanitarie dio per la prevenzione dei contagi da Covid-19, arrivano delle novità importanti dalladel Sud. La novità è l’eliminazione deldinegativodi L'articolo è apparsosul sitoNews.com

Iovengodallalu1 : @La_manina__ Continua a ordinare le cuffiette per l'iphone su amazon che te le fa arrivare dalla corea con una nave… - maxheadroom81 : @stanzaselvaggia E perché limitarci a bloccare i jet privati, che sono pochissimi, andiamo a limitare anche i voli… - chanderouss : con I viaggi studio andrò in corea solo per prendermi tre album con gli stessi soldi con cui qui in italia ne compro uno - CarmineIascone : @freeSpitit83 @MarioBarberini3 @Giovann66413037 @michele_geraci Lavoro per un’azienda nippo-americana. Vado in US i… - Miriana92Shooky : @Lallii_ Ci hanno visto lungo. L’avevo detto che cacciavano fuori tutto all’ultimo almeno la gente prenotava viagg… -