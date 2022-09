Vaccini vecchi o nuovi? Sulle punture è caos totale (Di sabato 3 settembre 2022) L’autunno si avvicina, la chiamata alle urne anche e inevitabilmente torna Sulle prime pagine l’allarme Covid. Le preoccupazioni si concentrano sulla probabile nuova ondata prevista per ottobre, come ogni anno dall’inizio della pandemia e nonostante il passare del tempo il caos sembra essere rimasto quello del 2020. Al centro del dibattito l’utilizzo dei Vaccini tra vecchi e nuovi. A colpi di dichiarazioni e comunicati sono proprio le istituzioni addette a contraddirsi una sull’altra.? Cercando di fare chiarezza – per modo di dire – la situazione è molto semplice. Le indicazioni della Commissione Ue Da una parte la versione della Commissione Europea, dall’altra l’Ema, l’agenzia europea del Farmaco: le due, infatti, riportano raccomandazioni completamente opposte. Bruxelles raccomanda un utilizzo ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 3 settembre 2022) L’autunno si avvicina, la chiamata alle urne anche e inevitabilmente tornaprime pagine l’allarme Covid. Le preoccupazioni si concentrano sulla probabile nuova ondata prevista per ottobre, come ogni anno dall’inizio della pandemia e nonostante il passare del tempo ilsembra essere rimasto quello del 2020. Al centro del dibattito l’utilizzo deitra. A colpi di dichiarazioni e comunicati sono proprio le istituzioni addette a contraddirsi una sull’altra.? Cercando di fare chiarezza – per modo di dire – la situazione è molto semplice. Le indicazioni della Commissione Ue Da una parte la versione della Commissione Europea, dall’altra l’Ema, l’agenzia europea del Farmaco: le due, infatti, riportano raccomandazioni completamente opposte. Bruxelles raccomanda un utilizzo ...

