Ultime Notizie Roma del 03-09-2022 ore 07:10 (Di sabato 3 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Venerdì 2 settembre Buongiorno da Francesco Vitale entra nel vivo la campagna elettorale ieri letto e la festa dell’Unità a parte la rimonta dice attacca Fratelli d’Italia per la proposta antiabortista sulla sepoltura dei feti senza consenso sempre a Milano oggi al via la campagna del terzo Polo con Calenda Renzi mentre Giorgia Meloni apre la sua in Sardegna Renzi a Firenze PD nervoso rischiano di perdere collegi i partiti cercano il voto dei giovani su Tik Tok senza trascurare la vetrina del forum Ambrosetti che sia per oggi a Cernobbio dove è previsto alcun intervento del presidente ucraino zielinski termosifoni giù di 2° accesi due ore in meno da ottobre livello del riscaldamento più basso al Sud è più alto al nord sono alcune delle misure del piano di risparmio energia presentato in consiglio dei ministri dal ministro Cingolani l’Unione ... Leggi su romadailynews (Di sabato 3 settembre 2022)dailynews radiogiornale Venerdì 2 settembre Buongiorno da Francesco Vitale entra nel vivo la campagna elettorale ieri letto e la festa dell’Unità a parte la rimonta dice attacca Fratelli d’Italia per la proposta antiabortista sulla sepoltura dei feti senza consenso sempre a Milano oggi al via la campagna del terzo Polo con Calenda Renzi mentre Giorgia Meloni apre la sua in Sardegna Renzi a Firenze PD nervoso rischiano di perdere collegi i partiti cercano il voto dei giovani su Tik Tok senza trascurare la vetrina del forum Ambrosetti che sia per oggi a Cernobbio dove è previsto alcun intervento del presidente ucraino zielinski termosifoni giù di 2° accesi due ore in meno da ottobre livello del riscaldamento più basso al Sud è più alto al nord sono alcune delle misure del piano di risparmio energia presentato in consiglio dei ministri dal ministro Cingolani l’Unione ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Letta sfida Salvini: 'La partita è tutta da giocare, le ultime settimane sono decisive' #ANSA - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - sole24ore : ?? #Gazprom ha individuato alcune perdite di olio nel corso dei lavori di #manutenzione in corso:… - NuclearObserver : Ultime Notizie del 3 Settembre 2022 Versione UltraHD: - VesuvioLive : Il Cimitero di Poggioreale riapre dopo 8 mesi: pubblicità al posto delle tombe -