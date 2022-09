MotoGP, Marc Marquez dichiarato “fit” per i test di Misano: via libera dai medici per lo spagnolo (Di sabato 3 settembre 2022) Dove eravamo rimasti? A oltre tre mesi dal decimo posto del GP d’Italia al Mugello, ultima gara disputata prima della quarta operazione al braccio e della nuova convalescenza, Marc Marquez è tornato a dire al mondo: “Io ci sono“. Lo si era compreso già con i test ad Aragon in sella a una Honda CBR 600 quali fossero le sue intenzioni. E così ieri era stato annunciata la presenza di Marquez nei test di MotoGP a Misano di martedì 6 settembre e mercoledì 7, confortato dalle indicazioni positive avute sul circuito iberico. Giunto in Italia, Marc ha ricevuto in queste ore il via libera dai medici, simboleggiato dal fatidico “fit”. E’ chiaro che guidare una moto di queste caratteristiche non sarà affatto semplice per lui, ma ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Dove eravamo rimasti? A oltre tre mesi dal decimo posto del GP d’Italia al Mugello, ultima gara disputata prima della quarta operazione al braccio e della nuova convalescenza,è tornato a dire al mondo: “Io ci sono“. Lo si era compreso già con iad Aragon in sella a una Honda CBR 600 quali fossero le sue intenzioni. E così ieri era stato annunciata la presenza dineididi martedì 6 settembre e mercoledì 7, confortato dalle indicazioni positive avute sul circuito iberico. Giunto in Italia,ha ricevuto in queste ore il viadai, simboleggiato dal fatidico “fit”. E’ chiaro che guidare una moto di queste caratteristiche non sarà affatto semplice per lui, ma ...

