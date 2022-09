Matilde Gioli, Chloe Sevigny, Levante... Punto in comune? Chiome brillantissime. Like a star (Di sabato 3 settembre 2022) Per la terza serata di Venezia 2022, quella di Bones and All di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet e Taylor Russell, le dive sembrano essersi messe d’accordo e per il red carpet hanno puntato su raccolti sofistcati e wet look abbaglianti. Da Chloe Sevigny, tra le protagoniste della pellicola della giornata, alla madrina Rocìo Muñoz Morales, che sfoggia il primo chignon, a Levante, Gaia Gozzi e Matilde Gioli, ammalianti sirene. Venezia 2022, i beauty look guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di sabato 3 settembre 2022) Per la terza serata di Venezia 2022, quella di Bones and All di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet e Taylor Russell, le dive sembrano essersi messe d’accordo e per il red carpet hanno puntato su raccolti sofistcati e wet look abbaglianti. Da, tra le protagoniste della pellicola della giornata, alla madrina Rocìo Muñoz Morales, che sfoggia il primo chignon, a, Gaia Gozzi e, ammalianti sirene. Venezia 2022, i beauty look guarda le foto Leggi anche ...

fraversion : ma il fascino e la classe di Matilde Gioli? #Venezia79 - r_jesuisprest : Regè e Matilde Gioli così, out of context - dr3w_94_ : RT @Soulblavk0: PERCHÈ NON VEDO NESSUNO PARLARE DELLA BELLEZZA STRATOSFERICA DI MATILDE GIOLI ???? STO X AVERE UN MANCAMENTO VERO E PROPRIO… - angiii07_ : l'anno prossimo prendendo matilde gioli come madrina #Venezia79 #BiennaleCinema2022 #matildegioli - skri_bare_ : innamorata degli occhi di Matilde Gioli #Venezia79 -