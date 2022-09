I genitori degli alunni insorgono: con George, Charlotte e Louis la scuola diventa un carcere (Di sabato 3 settembre 2022) Una scuola che si trasforma in una fortezza. Non ci stanno i genitori degli alunni che frequentano lo stesso istituto di George, Charlotte e Louis e insorgono. Sta per iniziare l’anno scolastico alla Lambrook Schook e i genitori dei bambini protestano per l’arrivo dei Baby Royals. Avere i Baby Royals in classe deve essere certamente L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 3 settembre 2022) Unache si trasforma in una fortezza. Non ci stanno iche frequentano lo stesso istituto di. Sta per iniziare l’anno scolastico alla Lambrook Schook e idei bambini protestano per l’arrivo dei Baby Royals. Avere i Baby Royals in classe deve essere certamente L'articolo NewNotizie.it.

drewsmemories : RT @pastaIpesto: scusate ma voi che vi fate le file PER GIORNI per gli ex membri degli una direzione non avete dei genitori nonni tutori le… - BeppDErcole : @DrowningInBlack anticamente anche gratis, per i punti! Lo sanno tutti. E se nessuno agisce? Ti faccio un controllo… - 1ofthemanyloki : @DuMetri @prato_mauro Azzo, come no? Se il figlio di qualcuno rompe troppo i coglioni, dopo un tot mi alzo e ne pa… - etherea_etherea : RT @LauraClaraCianc: @etherea_etherea @Solocarmen1 @NoAnziche ...genitori dopo il sacco di Roma del 1527; il collegio era gestito dalla Chi… - LauraClaraCianc : @etherea_etherea @Solocarmen1 @NoAnziche ...genitori dopo il sacco di Roma del 1527; il collegio era gestito dalla… -