Highlights Serena Williams-Tomljanovic, terzo turno Us Open 2022 (VIDEO) Il VIDEO con gli Highlights di Serena Williams e Ajla Tomljanovic, valido per il terzo turno degli Us Open 2022. Un match che entrerà nella storia, perché rappresenta l'ultimo della lunga e leggendaria carriera della statunitense, che dopo più di tre ore si è dovuta arrendere alla tennista australiana: 7-5 6-7(4) 6-1 il risultato. Ecco quindi le immagini con i migliori punti della partita.

