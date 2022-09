F1, Yuki Tsunoda: “Arrivare in Q3 è stato quasi sorprendente dopo le prove libere” (Di sabato 3 settembre 2022) Yuki Tsunoda ha espresso la sua opinione alla stampa al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Olanda, 15mo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il giapponese ha concluso al nono posto la sessione odierna, pronto domani a scattare alle spalle del tedesco Mick Schumacher (Haas). Il portacolori di AlphaTauri ha riportato ai microfoni della propria formazione: “Sono molto soddisfatto delle nostre prestazioni in qualifica. Arrivare in Q3 è stato quasi sorprendente se prendo in considerazione il nostro passo durante le prove libere”. Il nipponico ha continuato dicendo: “Abbiamo apportato delle modifiche alla vettura dopo le prove e sono riuscito a tirare fuori il massimo delle performance dalla macchina. Il duro lavoro ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022)ha espresso la sua opinione alla stampa al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Olanda, 15mo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il giapponese ha concluso al nono posto la sessione odierna, pronto domani a scattare alle spalle del tedesco Mick Schumacher (Haas). Il portacolori di AlphaTauri ha riportato ai microfoni della propria formazione: “Sono molto soddisfatto delle nostre prestazioni in qualifica.in Q3 èse prendo in considerazione il nostro passo durante le”. Il nipponico ha continuato dicendo: “Abbiamo apportato delle modifiche alla vetturalee sono riuscito a tirare fuori il massimo delle performance dalla macchina. Il duro lavoro ...

giiuliiadeieso : RT @mult1formula: A quando la ruota girerà?? “La ruota gira per tutti” è la tipica frase che viene pronunciata quando si attraversano tempi… - bimbadisebemick : RT @mult1formula: A quando la ruota girerà?? “La ruota gira per tutti” è la tipica frase che viene pronunciata quando si attraversano tempi… - whitehydrangeaa : RT @mult1formula: A quando la ruota girerà?? “La ruota gira per tutti” è la tipica frase che viene pronunciata quando si attraversano tempi… - panzerottoF1 : RT @mult1formula: A quando la ruota girerà?? “La ruota gira per tutti” è la tipica frase che viene pronunciata quando si attraversano tempi… - formul4oli : RT @mult1formula: A quando la ruota girerà?? “La ruota gira per tutti” è la tipica frase che viene pronunciata quando si attraversano tempi… -