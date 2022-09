F1 | risultati e classifica FP3 GP Olanda 2022 | Charles Leclerc al comando davanti a Russell | quarto Sainz

Leggi su oasport

(Di sabato 3 settembre 2022)registra il miglior tempo della terza sessione di prove libere per il Gran Premio d’di Formula 1, grazie al suo 1:11.632; distante appena 66 millesimi George, confermando l’ottimo momento di forma della Mercedes, in seconda posizione. Figura in terza il Campione del Mondo in carica, nonché padrone di casa in questo weekend, Max Verstappen (+0.161 dal monegasco).tempo (+0.339) per l’altra monoposto Ferrari, Carlos, seguito da Lewis Hamilton (+0.524) e Sergio Perez (+0.544) rispettivamente dunque in quinta e sesta posizione. Buon risultato per Fernando Alonso, settimo (+0.695) e per Mick Schumacher che si piazza in top 10 grazie al nono tempo (+0.926). F1, Christian Horner: “Abbiamo rotto i sigilli solo per controllare il ...