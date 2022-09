Bolelli/Fognini negli ottavi agli Us Open (Di sabato 3 settembre 2022) Prosegue la corsa di Simone Bolelli e Fabio Fognini nel tabellone del doppio agli Us Open (27.985.686 dollari di montepremi), quarto ed ultimo Slam del 2022 di scena sul cemento di Flushing Meadows a ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 3 settembre 2022) Prosegue la corsa di Simonee Fabionel tabellone del doppioUs(27.985.686 dollari di montepremi), quarto ed ultimo Slam del 2022 di scena sul cemento di Flushing Meadows a ...

Luca80093108 : RT @GeorgeSpalluto: E Bolelli e Fognini volano agli ottavi nel torneo di doppio battendo Monroe e Smith 62 76. Adesso per loro i numeri 1:… - apicella57 : RT @GeorgeSpalluto: E Bolelli e Fognini volano agli ottavi nel torneo di doppio battendo Monroe e Smith 62 76. Adesso per loro i numeri 1:… - Deiana_Luca9 : RT @GeorgeSpalluto: E Bolelli e Fognini volano agli ottavi nel torneo di doppio battendo Monroe e Smith 62 76. Adesso per loro i numeri 1:… - IlCavMilanista : RT @GeorgeSpalluto: E Bolelli e Fognini volano agli ottavi nel torneo di doppio battendo Monroe e Smith 62 76. Adesso per loro i numeri 1:… - AleColumn99 : RT @GeorgeSpalluto: E Bolelli e Fognini volano agli ottavi nel torneo di doppio battendo Monroe e Smith 62 76. Adesso per loro i numeri 1:… -