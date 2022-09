BALLANDO CON LE STELLE | MILLY CARLUCCI SVELA IL CAST E RISPONDE ALLE POLEMICHE

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 3 settembre 2022)ilufficiale dicon le2022. In un’ampia intervista concessa al settimanale DiPiù, la regina di Rai1 presenta i 13 vip che vedremo esibirsi nella pista dell’Auditorium del Foro Italico a partire da sabato 8 ottobre. Quest’anno più che mai credo checon lesarà un evento televisivo da ricordare a lungo. Un’edizione ricca di sorprese, che sicuramente farà parlare e in cui i concorrenti dai grandi nomi saranno liberi di esprimere loro stessi. Così una entusiasta e raggianteinizia la chiacchierata con il celebre settimanale di spettacolo. Non si può non parlare del caso Montesano che sta tenendo banco per le posizioni dell’attore sul Covid. La ...