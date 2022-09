Arrivabene: 'Juve da Scudetto? Lottiamo per vincere tutto. Dispiace per Ronaldo' (Di sabato 3 settembre 2022) Intervistato da DAZN pochi minuti prima della partita contro la Fiorentina, primo anticipo della quinta giornata di Serie A, l'amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene ha rilasciato ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 settembre 2022) Intervistato da DAZN pochi minuti prima della partita contro la Fiorentina, primo anticipo della quinta giornata di Serie A, l'amministratore delegato dellantus Maurizioha rilasciato ...

CorSport : #Arrivabene: '#Juve da Scudetto? Lottiamo per vincere tutto. Dispiace per #Ronaldo' - Luxgraph : Juve, Arrivabene: 'Ronaldo? Dispiace, ma non è un problema nostro' - ZonaBianconeri : RT @sportmediaset: Arrivabene e il mercato Juve: 'Visti i costi parlerei di boutique...' #Juventus #Arrivabene #FiorentinaJuventus https:/… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, senti Arrivabene: “Rispetto di tutti ma paura di nessuno” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA https://t.… - junews24com : Arrivabene avvisa le rivali: il messaggio dell'ad sulla corsa scudetto - -