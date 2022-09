US Open 2022: malore di uno spettatore sugli spalti, match tra Berrettini e Murray sospeso (Di venerdì 2 settembre 2022) Il match tra Murray e Berrettini è stato momentaneamente sospeso, sull’1-1 nel terzo set, a causa di un malore di uno spettatore sugli spalti. Per fortuna poi non è stato nulla di grave per lo spettatore e si è ripreso a giocare dopo qualche minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Iltraè stato momentaneamente, sull’1-1 nel terzo set, a causa di undi uno. Per fortuna poi non è stato nulla di grave per loe si è ripreso a giocare dopo qualche minuto. SportFace.

DavidPuente : No! L'ivermectina non è stata inserita come farmaco anti Covid-19 dal National Institute of Health (NIH) - DavidPuente : No! A Lampedusa non sono sbarcati 83 mila migranti con il reddito di cittadinanza - Open_gol : Seguita da quasi 700mila follower, la ragazza critica l'ipocrisia dei politici sbarcati sul social per parlare ai g… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Murray 6-4 6-4 1-1 terzo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Murray #terzo… - massimo_san : RT @Open_gol: L'imprenditore sotto accusa non sarebbe nuovo a denunce di sfruttamento dei dipendenti. Ora è accusato di lesioni aggravate h… -