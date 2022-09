US Open 2022, Jannik Sinner: “Dal 2019 sono cambiato. Lavoro sul servizio e cerco di venire più a rete” (Di venerdì 2 settembre 2022) Con un netto 3-0 contro lo statunitense Christopher Eubanks, Jannik Sinner ha superato il secondo turno degli US Open 2022. È stata per l’altoatesino una partita molto più agevole rispetto a quella durissima del primo turno contro il tedesco Altmaier. Si spalancano dunque le porte dei sedicesimi di finale in cui affronterà il giovane statunitense Brandon Nakashima. Ubitennis ha raccolto le impressioni dell’azzurro nel post-match: “È stata una partita difficile disputata contro un giocatore che non avevo mai affrontato prima. Nel pre-partita non sapevo cosa aspettarmi da Eubanks. Sapevo che la sua arma più importante era il servizio e ho cercato di adattarmi nel migliore dei modi. Nel secondo set c’è stata molta battaglia con un tiebreak molto lungo, ma vinto. Mi rende felice l’aver chiuso in tre ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Con un netto 3-0 contro lo statunitense Christopher Eubanks,ha superato il secondo turno degli US. È stata per l’altoatesino una partita molto più agevole rispetto a quella durissima del primo turno contro il tedesco Altmaier. Si spalancano dunque le porte dei sedicesimi di finale in cui affronterà il giovane statunitense Brandon Nakashima. Ubitennis ha raccolto le impressioni dell’azzurro nel post-match: “È stata una partita difficile disputata contro un giocatore che non avevo mai affrontato prima. Nel pre-partita non sapevo cosa aspettarmi da Eubanks. Sapevo che la sua arma più importante era ile ho cercato di adattarmi nel migliore dei modi. Nel secondo set c’è stata molta battaglia con un tiebreak molto lungo, ma vinto. Mi rende felice l’aver chiuso in tre ...

DavidPuente : No! A Lampedusa non sono sbarcati 83 mila migranti con il reddito di cittadinanza - DavidPuente : No! L'ivermectina non è stata inserita come farmaco anti Covid-19 dal National Institute of Health (NIH) - DavidPuente : No! Il PD di Enrico Letta non ha presentato una proposta di legge per legalizzare la pedofilia - Open_gol : La bimba, nata prematura alla 34esima settimana di gravidanza, pesa 1,7 chili - sportface2016 : #USOpen2022, #Alcaraz: “Favorevole al coaching. #SerenaWilliams? Una fonte d’ispirazione” -