Ok il mercato giovane e con la maglia sudata. I fuoriclasse? Fuori budget (Di venerdì 2 settembre 2022) Malinovskyi andava in campo…con la valigia in mano, Hateboer, Maehle e Boga all'ultimo giorno sono finiti nel flipper delle trattative, tanto che Gasperini ha spiegato così la loro assenza dalla formazione: "Hanno passato la giornata col telefono acceso per avere notizie", facendo capire che non sarebbero stati abbastanza sereni per giocare contro un Toro che se non era scatenato, però arrivava a Bergamo con gli stessi punti dell'Atalanta. Alla fine non è più partito nessuno. La rosa è fin troppo ampia e senza il doppio impegno delle coppe non facilita certo il compito di chi deve dirigere il traffico, come ha dichiarato apertamente Gasperini, spiegando che "mi adatterò, sceglierò chi è nella miglior condizione", sottolineando anche "uno straordinario Koopmeiners, lui viaggia e sta benissimo come De Roon, Soppy, lo stesso Hoejlund. Il resto è poesia, ma è questa energia che ci serve ...

