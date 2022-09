Nunzio e Cosmary, il ballerino rompe il silenzio: “Una cosa più grande di noi” (Di venerdì 2 settembre 2022) Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli stanno insieme? Il ballerino ha finalmente rotto il silenzio e dopo i pettegolezzi sul conto dei due ex protagonisti di Amici 21, è stato proprio Nunzio a spiegare qual è attualmente la situazione tra loro. Nunzio e Cosmary, parla il ballerino Ospite di Lorella Cuccarini, il 19enne Nunzio si è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 2 settembre 2022)Stancampiano eFasanelli stanno insieme? Ilha finalmente rotto ile dopo i pettegolezzi sul conto dei due ex protagonisti di Amici 21, è stato proprioa spiegare qual è attualmente la situazione tra loro., parla ilOspite di Lorella Cuccarini, il 19ennesi è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Nunzio e Cosmary, il ballerino rompe il silenzio: “Una cosa più grande di noi” #amici #amici21 - michelasunny : quando Nunzio ha fatto il nome di Alex ho cacciato un urlo visto la situazione attuale con Cosmary ?????? - Cristin18089518 : RT @EiiR70: Qui lo dico e non mi importa, cosmary e nunzio mai piaciuti, lei una falsa che si mise con alex solo per ingraziarsi il pubblic… - itsannieilibon : RT @koala_anxiety: quindi la cotta di verissimo non era cosmary e comunque io a nunzio vorrò sempre bene - koala_anxiety : quindi la cotta di verissimo non era cosmary e comunque io a nunzio vorrò sempre bene -