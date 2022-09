MotoGP, Quartararo: "Marquez? Spero torni presto per infastidire i Ducati" (Di venerdì 2 settembre 2022) Giornata abbastanza particolare per Fabio Quartararo . Il campione in carica, dopo aver chiuso al comando le libere della mattina, nel pomeriggio si è dovuto "accontentare" di un quinto posto a 326 ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 2 settembre 2022) Giornata abbastanza particolare per Fabio. Il campione in carica, dopo aver chiuso al comando le libere della mattina, nel pomeriggio si è dovuto "accontentare" di un quinto posto a 326 ...

sportli26181512 : MotoGP Misano, i risultati del warm up: Bastianini il più veloce, 2° Bagnaia, 3° Marini: Bastianini (Gresini Racing… - gaetanomenna85 : Pronostico Motogp round 14= 1 Bastianini 2 Bagnaia 3 Quartararo - zazoomblog : MotoGP Bastianini e Bagnaia davanti a tutti nel warm-up di Misano. 4° Quartararo con un gran passo - #MotoGP… - P300it : #MOTOGP | #SanMarinoGP, #WUP: @Bestia23 1° in 1:31.944, unico sotto l'1:32 nel turno di riscaldamento. #Bagnaia a m… - gponedotcom : Enea porta in pista una livrea dedicata a Fausto e si prende l'ultima sessione di libere. Bagnaia e Marini precedon… -