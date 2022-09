Livello1 – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 2 settembre 2022)Via Duccio di Buoninsegna, 25 – 00142Tel. 06/5033999 Sito Internet: www.ristorante.it Tipologia: pesce Prezzi: antipasti 18/20€, primi 22/25€, secondi 26/28€, dolci 8/12€ Chiusura: Domenica sera e Lunedì OFFERTA Uno dei pochi indirizzi veramente validi in zona, Livello 1 incentra la propria proposta interamente sul pesce, freschissimo e volendo acquistabile nella pescheria che fa capo alla stessa gestione al civico a fianco. Ma non è solo la materia prima il valore aggiunto di questo ristorante, che se da una parte la mostra così com’è negli ottimi crudi, dall’altra la propone in piatti sofisticati e sempre rispettosi del pescato, frutto dell’estro di Mirko Di Mattia, giovane e bravo chef. Accolti da una deliziosa vellutata di ceci con baccalà mantecato e paprika, gentile omaggio della cucina, abbiamo dato il ...