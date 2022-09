LIVE Berrettini-Murray 6-4 6-4 2-3, US Open 2022 in DIRETTA: lo scozzese continua a difendersi (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Scambio lungo e duro, ne esce fuori l’azzurro con l’accelerazione di dritto! GAME Berrettini, 3-3. Ace dell’azzurro, i suoi giochi si sono abbreviati. 40-15 Stavolta Murray è bravo a trasformare la sua azione in offensiva con un rovescio incrociato, per poi chiudere a rete. 40-0 Ace di Berrettini, dodicesimo della sua partita. 30-0 Palla corta di Murray che non scavalca la rete. 15-0 Prima vincente dell’azzurro. GAME Murray, 2-3. Altro errore in back di Berrettini. AD-40 Murray fa correre Berrettini e chiude il punto a rete. 40-40 Stavolta lo slice di Berrettini va in rete. Parità. 30-40 REGALONE Murray! Sbaglia il dritto in campo aperto, ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Scambio lungo e duro, ne esce fuori l’azzurro con l’accelerazione di dritto! GAME, 3-3. Ace dell’azzurro, i suoi giochi si sono abbreviati. 40-15 Stavoltaè bravo a trasformare la sua azione in offensiva con un rovescio incrociato, per poi chiudere a rete. 40-0 Ace di, dodicesimo della sua partita. 30-0 Palla corta diche non scavalca la rete. 15-0 Prima vincente dell’azzurro. GAME, 2-3. Altro errore in back di. AD-40fa correree chiude il punto a rete. 40-40 Stavolta lo slice diva in rete. Parità. 30-40 REGALONE! Sbaglia il dritto in campo aperto, ...

