Docente esperto, premialità e progressione di carriera: 450 euro in più al mese per 9 anni di formazione. Tutte le cifre (Di venerdì 2 settembre 2022) Il decreto n.115 del 9 agosto 2022, come è noto, introduce la figura del Docente esperto. La misura prevede che i docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva per tre percorsi formativi triennali consecutivi possono maturare il diritto ad un assegno ad personam di importo pari a 5.650 euro annui lordi, che si sommano al trattamento stipendiale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 settembre 2022) Il decreto n.115 del 9 agosto 2022, come è noto, introduce la figura del. La misura prevede che i docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva per tre percorsi formativi triennali consecutivi possono maturare il diritto ad un assegno ad personam di importo pari a 5.650annui lordi, che si sommano al trattamento stipendiale. L'articolo .

eleonoraforenza : Buon anno scolastico a tutte e a tutti! Come @unione_popolare riteniamo fondamentale investire risorse sulla scuola… - orizzontescuola : Docente esperto, premialità e progressione di carriera: 450 euro in più al mese per 9 anni di formazione. Tutte le… - Luigiannecchia2 : RT @cislscuola: I sindacati accolgono con favore il parere negativo della 7^ Commissione del Senato sul docente esperto, adesso stralcio. C… - AniefTorino : Anief su La Tecnica della scuola - Nuovo anno scolastico al via col docente esperto che non vuole nessuno, stipendi… - AniefTorino : Missione Anief riuscita: condivisione totale in Senato sull’emendamento al DL Aiuti bis che cancella il docente esp… -