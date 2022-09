Covid, Regioni a rischio moderato salgono da 3 a 12 (Di venerdì 2 settembre 2022) Sono 12, rispetto alle tre della scorsa settimana, le Regioni e Province autonome classificate a rischio moderato nel monitoraggio dell’Istituto superiore di sanita’ e ministero della salute sull’andamento epidemico del Covid-19. Si tratta di Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Toscana e Veneto. Le restanti Regioni e Province autonome sono indicate a rischio basso. La scorsa settimana erano indicate come a rischio moderato solo Basilicata, Calabria e Puglia. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 2 settembre 2022) Sono 12, rispetto alle tre della scorsa settimana, lee Province autonome classificate anel monitoraggio dell’Istituto superiore di sanita’ e ministero della salute sull’andamento epidemico del-19. Si tratta di Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Toscana e Veneto. Le restantie Province autonome sono indicate abasso. La scorsa settimana erano indicate come asolo Basilicata, Calabria e Puglia. Consiglia

