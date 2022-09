Vuelta a España 2022, Remco Evenepoel cade in discesa! Coinvolto anche Gesink (Di giovedì 1 settembre 2022) Momenti di alta tensione in casa Quick-Step Alpha Vinyl a poco meno di 50 km dal termine della dodicesima tappa della Vuelta a España 2022, quando Remco Evenepoel è caduto da solo in discesa rimediando delle escoriazioni alle mani e perdendo terreno dal gruppo dei big. La maglia rossa, leader della classifica generale, ha perso il controllo della bici in una piega verso destra scivolando sull’asfalto mentre si trovava nelle primissime posizioni del plotone degli uomini di classifica, staccato di oltre 10 minuti dalla maxi-fuga di giornata. Coinvolto apparentemente anche l’olandese Robert Gesink della Jumbo-Visma, senza grandi conseguenze fisiche. Evenepoel, che ha dovuto attendere l’ammiraglia per il cambio bici, è poi ripartito ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Momenti di alta tensione in casa Quick-Step Alpha Vinyl a poco meno di 50 km dal termine della dodicesima tappa della, quandoè caduto da solo in discesa rimediando delle escoriazioni alle mani e perdendo terreno dal gruppo dei big. La maglia rossa, leader della classifica generale, ha perso il controllo della bici in una piega verso destra scivolando sull’asfalto mentre si trovava nelle primissime posizioni del plotone degli uomini di classifica, staccato di oltre 10 minuti dalla maxi-fuga di giornata.apparentementel’olandese Robertdella Jumbo-Visma, senza grandi conseguenze fisiche., che ha dovuto attendere l’ammiraglia per il cambio bici, è poi ripartito ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: quattro italiani tra i 32 fuggitivi il gruppo lascia andare a 7… - Piergiulio58 : Vuelta a España 2022, monta l'insofferenza-covid fra i corridori: 'Impossibile andare avanti se ci testano tutti i… - OA_Sport : #CICLISMO #VUELTA Tanti positivi al Covid e i corridori sono stufi: la proposta di far gareggiare gli asintomatici - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto dopo 30 km - #Vuelta #España #tappa #DIRETTA: - SpazioCiclismo : A #LaVuelta2022 continuano i ritiri e prendono corpo i mugugni: 'Dovremmo iniziare a dare meno importanza al virus'. -